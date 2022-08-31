"Нафтогазу" дали отсрочку по долгах – но не всех: о чем договорились

Держатели еврооблигаций "Нафтогаза" со сроком погашения в 2024 году согласились на перенесение выплат на 2 года, позволив ему таким образом заморозить выплаты по ним. По другому же выпуску – с погашением в 2026 году – добиться отсрочки компании не удалось, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024 году. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составляет 90 млн евро, или 45 млн евро в год" , – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, владельцы другого выпуска евробондов – срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года – отказались от отсрочки выплат. В связи с этим "Нафтогаз" намерен уже в ближайшее время обратиться к правительству с предложением "выработать общую позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации долга".

Ранее же "Нафтогаз" не смог получить согласие инвесторов на двухлетнюю отсрочку выплат выпуску еврооблигаций на 335 млн долларов с погашением в июле 2022 года. За это было подано лишь около 22% голосов – при необходимом минимуме в 75%.

Первоначально же компания предлагала выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 года, а также погасить еврооблигации-2022, одновременно 19 июля 2024 года. А купоны по еврооблигациям-2026 компания хотела выплатить 8 ноября 2024 года. Однако держатели еврооблигаций отклонили эту оферту, а правительство запретило платить, что привело 26 июля к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов.