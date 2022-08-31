ГУР: оккупанты перед визитом МАГАТЭ убрали с ЗАЭС неудобных сотрудников

Сотрудники временно захваченной россиянами Запорожской АЭС подвергаются жестоким репрессиям, а те, кого оккупанты считали «недостаточно благонадежными», в преддверии визита миссии МАГАТЭ на станцию исчезли, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Telegram в среду, 31 августа.

Миссия агентства во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси должна прибыть на станцию 1 сентября. Сейчас согласовывается маршрут обхода АЭС с акцентированием на объектах, поврежденных российскими обстрелами. Украинская разведка подчеркнула, что оккупанты не прекращают обстрелы станции и возможных маршрутов, по которым будет ехать делегация, а сотрудников станции репрессируют.

"Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно „благонадежными“, исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны. Часть сотрудников, которые по разным причинам согласились на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная „массовка“ должны создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов" , — предупредили в ГУР.

По данным разведки, с этими людьми сейчас работают «российские технологи», которые готовят нужную кремлевскому режиму «картинку». В ГУР призвали международное сообщество способствовать объективной и эффективной работе МАГАТЭ на станции и заявили, что там должно быть создано постоянное представительство организации, а вокруг территории ЗАЭС — организована 10-километровая зона безопасности и защищенный транспортный коридор.

Миссия МАГАТЭ, в которую входят 14 экспертов, прибыла в Киев 30 августа. На следующий день делегация приехала в Запорожье. По словам Рафаэля Гросси, визит инспекторов МАГАТЭ на станцию продлится несколько дней.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.