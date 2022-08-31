Зеленский поблагодарил жителей юга и крымчан за информацию для разведки

Президент Владимир Зеленский поблагодарил людей в Крыму, которые поддерживают Украину, за предоставленную информацию и заверил, что украинские силы ее отрабатывают по-максимуму, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

Зеленский сообщил, что в среду провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали руководители силовых ведомств, и военные докладывали о развитии ситуации на передовой.

"Озвучивать детали не буду. Одно только скажу – хочу поблагодарить от имени разведки всех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, особенно в Крыму.

Разведчики благодарны за предоставленную информацию, отрабатывают ее по-максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся, временно находятся".

Президент отметил также, что бои на Донбассе остаются очень тяжелыми.

"Горячие точки региона не изменились. Наши ребята крепко держат позиции" , - сказал он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в среду провел совещание с представителями парламента и правительства по поводу текущих планов государственной работы.