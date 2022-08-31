Нацполиция: оккупанты распространяют фейк о мобилизации женщин в Харькове

Российские оккупанты распространяют фейк о том, что в Харькове якобы началась мобилизация женщин, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошк в эфире телемарафона.

"Мы на эти провокации не реагируем. Мы слышали об этом. Уже много мемов по этому поводу. Все же надо находить поводы посмеяться. Так Харьков реагирует на эти «новости" , — заявил Тимошко.

Подобные фейки начали появляться в социальных сетях пропагандистских Telegram-каналов. Они публиковали фото якобы выписанных харьковчанкам повесток. Пропагандисты заявляли, что женщин мобилизуют из-за «больших потерь укропов» и что «наверное, в городе мужчин не осталось».