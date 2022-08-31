В Сирии заявили об ударах Израиля по аэропорту Алеппо
В Сирии заявили, что Израиль нанес удары по международному аэропорту Алеппо. ЦАХАЛ информацию не комментирует, сообщает NEWSru.
Согласно организации The Syrian Observatory for Human Rights, объектом атаки были расположенные рядом с аэропортом склады. В них попали четыре ракеты.
Иранские СМИ сообщают, что удар по аэропорту был нанесен перед тем, как там должен был совершить посадку самолет из Ирана, самолет изменил курс и приземлился в аэропорту Дамаска.
Вечером 31 августа сирийские СМИ сообщили о новой атаке ЦАХАЛа. Удары наносились по целям в Дамаске и его окрестностях.