Похолодание и дожди с грозами: погода в Украине в первый день осени
Первый день осени в Украине не будет жарким. При этом часть областей накроют дожди с грозами, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Погода в Украине
По данным синоптиков, 1 сентября осадки ожидаются на востоке и юге страны. Дожди с грозами накроют Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.
На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. При этом во всех регионах ожидается спад температур.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +10 +12, днем +19 +23 градуса;
- на западе ночью +9 +14 градусов, а днем +19 +24;
- в восточных областях ночью +17 +19, днем +25 +27 градусов;
- на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +26 +28;
- в центральных областях ночью +13 +15, днем +22 +24 градуса.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет сухая, но пасмурная погода. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12 +14, а днем +21 +23 градуса.