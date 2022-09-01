Энергоатом: из-за обстрелов РФ отключился энергоблок Запорожской АЭС

В преддверии визита миссии МАГАТЭ российские войска прибегли к новым провокациям на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Энергоатом.

Сегодня, 1 сентября, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные нужды ЗАЭС.

Добавим, что это уже второй раз за 10 дней действия оккупантов привели к отключению блока и обесточению станции.

Кроме этого, оккупанты сегодня обстреляли Энергодар, об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов. Он уточнил, что войска РФ применили минометы и авиацию, есть попадание в жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Отметим, сегодня Запорожскую АЭС должна посетить миссия МАГАТЭ, однако российские войска обстреливают территории, по которой должна следовать миссия. Несмотря на усиление артобстрелов, глава МАГАТЭ заявил, что все же планирует продолжить миссию на объект.