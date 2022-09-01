В Казахстане сократят мандат президента и запретят переизбрание

В Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Перед ними власти намерены сократить мандат президента и запретить переизбрание, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Этой осенью я предлагаю провести внеочередные президентские выборы" , - заявил он.

Президент подчеркнул, что для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ необходимо заслужить новый мандат доверия населения.

"Я готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Я также много размышлял и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. Предлагаю ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет. Но переизбрание запрещено" , - заявил Токаев.

Кроме того, глава государства предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана первой половины 2023 года.