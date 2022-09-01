ОГП: жертвами российской агрессии в Украине стали 380 детей

По состоянию на утро 1 сентября более 1116 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальной информации 380 детей погибли и более 736 получили ранения разной степени тяжести. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 203, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46.

Вчера, 31 августа, в Синельниковском районе Днепропетровской области на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний парень.

Во вторник, 30 августа, в результате артиллерийских обстрелов врагом Харькова получила ранение 6-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.