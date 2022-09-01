Минрегион дал разъяснение о начале отопительного периода

Отопительный период в Украине начинается, когда температура воздуха падает ниже 8 градусов тепла. В квартирах зимой должно быть не менее 18 градусов, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

Об этом говорится в ответе Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона на запрос.

Продолжительность отопительного периода

Как отмечается в ответе, решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления. Отопительный период начинается не позднее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.

"Таким образом, решение местных органов самоуправления о начале и окончании отопительного периода принимается с учетом климатических условий для обеспечения населения отоплением в соответствии с государственными санитарными нормами и правилами, и в первую очередь для обеспечения теплом объектов социальной сферы (дошкольных учреждений, учреждений образования, учреждений здравоохранения). Другого действующим законодательством не предусмотрено" , - говорится в письме.

Температура в жилых помещениях

В Минрегионе также сообщили, что действующими нормами определено, что температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С.