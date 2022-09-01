"Батальон Монако": ГБР направило запрос на экстрадицию одного из фигурантов

Украина направила запрос на экстрадицию одного из фигурантов так называемого "батальона Монако" из Лазурного побережья. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

ГБР подтвердило, что один из фигурантов журналистского расследования незаконно уехал из Украины в Монако. Отмечается, что он подозревается в уголовном производстве Бюро по незаконной растрате средств. В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину.

Другая персона, упоминавшаяся в журналистском расследовании, проходит по делу об уклонении от уплаты налогов группой компаний.

Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм налогов.

Установлено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове.

ГБР наложило арест на имущество этих фирм, пока их владелец находится в Монако.

Как известно, 17 августа сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании "Украинской правды", о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины. Журналисты назвали группу беглецов "батальон Монако".