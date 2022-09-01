В Киеве в августе было три температурных рекорда

В течение августа в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда, он стал девятым самым теплым в столице за 142 года наблюдений. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По данным наблюдений среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +22,3°С, что на 1,9°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 31 августа, когда минимальная температура опустилась до +16,1°С, а теплее всего – 24 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,1°С.

В августе на проспекте Науки 37 выпало 60 мм осадков, или 107% климатической нормы.