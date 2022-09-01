Цены на новые квартиры в Украине снизились на 10% в долларах

В отчете аналитического центра DOM.RIA за июнь–август 2022 года говорится, что в августе 2022 года средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости снизилась на 10% в долларовом эквиваленте по сравнению с январем 2022 года и составила 669 долларов за квадратный метр, сообщает Экономическая правда.

В гривневом эквиваленте цены выросли на 28% до 27,3 тысяч гривен. В Киеве на конец августа средняя стоимость квадратного метра составляет 41,8 тыс. грн.

81% новостроек увеличили цену летом в национальной валюте, а 16% новостроек не меняли стоимость вообще.

По состоянию на август 67% отделов продаж новостроек возобновили свою работу. Это на 17% больше по сравнению с весенним периодом. В 42% новостроек продолжается или возобновляется строительство, динамика выросла на 20%.

Более 35% новостроек изменили сроки ввода домов в эксплуатацию. 8% заявили о полной остановке строительства на период военного положения и 2% сфокусировались на восстановительных работах.