Украинские беженцы смогут обменять наличную гривну на евро в Латвии

С 5 сентября украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Латвии, смогут обменять наличную гривну на евро. Об этом сообщает Нацбанк.

Соответствующее соглашение Национальный банк Украины и Банк Латвии заключили 16 августа 2022 года.

"Согласно Соглашению граждане Украины, которые зарегистрированы в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривну на евро. Обменные операции возможно будет совершить в определенных отделениях AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka" в шести городах Латвии" , - говорится в сообщении.

Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. В обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен. Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, который определяет НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka". Обменные сделки не предусматривают никакой платы или комиссий со стороны латвийских банков.