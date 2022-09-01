ЕС досрочно заполнил свои хранилища газом на 80%

Евросоюз достиг своей цели заполнить газовые хранилища как минимум на 80% "гораздо раньше" ноябрьского крайнего срока, несмотря на продолжающиеся перебои с поставками газа из России, заявила накануне еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает УНН.

"Газохранилища ЕС заполнены более чем на 80%, значительно опережая намеченную дату - 1 ноября. Государства-члены ЕС и компании провели большую работу. Давайте продолжим заполнение там, где уровень еще ниже, и реализуем план ЕС по сокращению спроса. Это поможет нам безопасно пережить зиму" , - написала Симсон в Twitter.

ЕС установил цель по заполнению ПХГ в мае в ответ на прекращение подачи газа из России и продолжающийся энергетический кризис. Цель заключалась в том, чтобы достичь не менее 80% заполненности ПХГ до 1 ноября 2022 года и не менее 90% к 1 ноября в течение следующих нескольких лет, чтобы обеспечить достаточное количество газа для прохождения зимы.

При этом, как отмечает издание Euractiv, не во всех странах ЕС есть подземные хранилища. Из тех, кто их имеет и заполняет, 10 превысили целевые 80%, установленные на ноябрь этого года.

Так, в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции заполнение ПХГ составляет более 80%, хотя емкости хранилищ сильно различаются между этими странами. Между тем, шесть стран — Австрия, Хорватия, Венгрия, Нидерланды, Румыния и Словакия — выполнили свою промежуточную цель на 1 сентября и находятся на пути к достижению цели 80%, отмечает издание.

Нидерланды, ключевая страна хранения газа в Европе, близки к достижению цели 80% и планируют сделать это на следующей неделе. Страна, как сообщается, также стремится пойти дальше и заполнить свои хранилища до 90%.

И, несмотря на сокращение поставок газа из России, внутренние резервуары для хранения газа в Австрии на прошлой неделе продолжали заполняться, говорится в сообщении профильного министерства в Twitter.

Между тем госсекретарь Венгрии по международным связям и отношениям Золтан Ковач во вторник, 30 августа, написал в Twitter, что страна превзошла свою цель. Будапешт также подписал контракт с "Газпромом", российской государственной энергетической компанией, на поставку не более 5,8 млн кубометров дополнительного газа в день свыше уже согласованного контрактного количества.

"Энергоснабжение Венгрии обезопасено" , - сказал Ковач.

Тем не менее, пишет издание, Симсон намекнула, что некоторые страны не так хорошо справляются с достижением цели заполнения ПХГ. В то время как общие уровни заполнения хранилищ в ЕС по состоянию на 31 августа достигают 80,17%, Болгария и Латвия не достигли своего промежуточного целевого показателя на 1 сентября.

Болгария лишь немного отстает от своих целей, но Латвия, как отмечается, более чем на 10 процентных пунктов отстает от того, что должно быть до 1 сентября, и более чем на 25 процентных пунктов от 80-процентного ноябрьского целевого показателя.

Чтобы обеспечить достижение цели и благополучное переживание ЕС этой и следующей зим, в конце июля ЕС согласовал план сокращения потребления газа. План включает цель сокращения потребления на 15% в период с августа 2022 года по март 2023 года, что может стать обязательным в случае ухудшения ситуации.