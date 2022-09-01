Энергоатом: миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня, 1 сентября, прибыла на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает Энергоатом.

Больше информации в ведомстве пока не предоставляют.

Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Видео РИА Новости pic.twitter.com/QF4f6rf7d1 — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2022

Дополнено. МАГАТЭ официально сообщило﻿ о прибытии своей миссии на Запорожскую АЭС.

"Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию на Запорожье (ISAMZ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси только что прибыла на Запорожскую атомную электростанцию ​​для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий" , - сообщили в организации в Twitter. ﻿

Напомним, сегодня утром миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья на ЗАЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре.

Российские войска обстреливали маршрут, которым должна следовать миссия, а также Энергодар. Так, в результате обстрелов сегодня утром отключился работающий 5-й энергоблок ЗАЭС.