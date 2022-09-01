Энергоатом: миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня, 1 сентября, прибыла на Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает Энергоатом.
Больше информации в ведомстве пока не предоставляют.
Дополнено. МАГАТЭ официально сообщило о прибытии своей миссии на Запорожскую АЭС.
"Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию на Запорожье (ISAMZ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси только что прибыла на Запорожскую атомную электростанцию для проведения необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий", - сообщили в организации в Twitter.
Напомним, сегодня утром миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья на ЗАЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре.
Российские войска обстреливали маршрут, которым должна следовать миссия, а также Энергодар. Так, в результате обстрелов сегодня утром отключился работающий 5-й энергоблок ЗАЭС.