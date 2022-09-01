Государственный Ощадбанк столкнулся с масштабным сбоем в работе своих сервисов, сообщает Новое время.

Государственный Ощадбанк столкнулся с масштабным сбоем из-за которого наблюдались проблемы в работе приложения, онлайн-банкинга и терминалы для оплаты.

На сбои работы пользователи массово жаловались на странице банка в Facebook.

В частности клиенты жаловались на то, что платежи с карты на карту не проходят, а приложение банка не работает.﻿

Как пишет Экономическая правда, некоторые розничные сети также столкнулись с проблемами в работе терминалов.

Сотрудница госбанка в комментариях на странице Ощада сообщила, что «все сервисы, кроме приложений, уже восстановлены». По ее словам, приложение восстановит работу в ближайшее время.

Причиной проблем с указанными сервисами назвали «технический сбой».

Напомним, что по итогам чистый убыток государственного Ощадбанка составил 4,03 млрд грн.