Лукашенко поддерживает вторжение РФ в Украину, но участвовать в войне не хочет

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь, сообщает Новое время.

Об этом он заявил во время открытого урока в Минске «Историческая память — дорога в будущее».

Диктатор убежден, что так называемая «демилитаризация» Украины, должна была произойти, чтобы «НАТОвцы не разместили самое современное вооружение ракетное» и ядерное оружие на украинской территории.

"Нам бы от этого легче было? Нет. Поэтому мы в этом плане абсолютно поддерживаем Россию" , — заявил Лукашенко.

Он добавил, что против участия Беларуси в войне России против Украины, но примет в ней участие, если белорусские границы будут подвергнуты нападению со стороны других государств.

Лукашенко также повторил свои заявления о том, что на Беларусь готовилось нападение с четырех точек, а Россия вторглась в Киевскую область и занималась мародерство, убийствами гражданских и другими военными преступлениями якобы в качестве «превентивного удара».

"Я показывал, где у юга Беларуси были установлены четыре комплекса этого оружия, которые готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти, потому что там еще находились не выведенные после учений российские войска, да и нас надо было втянуть в эту войну. Но за 30 минут до объявления специальной военной операции президентом России мы подавили эти точки" , — сказал белорусский диктатор.

Ранее в Генштабе заявили, что военные в Беларуси готовятся к проведению учений, на которых с большой вероятностью будет проведена тренировка по захвату Волынской, Ровенской и Житомирской областей.