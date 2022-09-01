Bloomberg: Россия закупит валюты дружественных стран на $70 млрд

Власти РФ рассматривают план покупки в этом году $70 млрд в юанях и других валютах других «дружественных» стран, чтобы замедлить рост курса рубля, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg.

Далее Россия планирует потратить эти средства, а также уже имеющиеся резервы в юанях на инвестиции в экономику.

Эта инициатива является одной из целого ряда мер, которые означают фактический отказ от более чем десятилетней экономической политики, основанной на накоплении сбережений в долларах и евро.

Как отмечает агентство, Кремль пересматривает свою стратегию в условиях масштабных санкций, введенных США и их союзниками после вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что этот план получил первоначальную поддержку на специальном «стратегическом» совещании по планированию 30 августа. В совещании участвовали высшие должностные лица правительства и центрального банка РФ, включая Эльвиру Набиуллину.

Ранее сообщалось, что доллар поднялся до 20-летнико максимума к другим основным валютам, поскольку глава Федрезерва США Джером Пауэлл дал понять, что процентные ставки будут оставаться на более высоком уровне.