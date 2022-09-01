Энергоатом: на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ

На ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

Они подтвердили, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул станцию и вместе с ним уехало большинство членов делегации.

По их данным, на ЗАЭС остались пять членов миссии. Они разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты провели на территории ЗАЭС около четырех часов.

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.