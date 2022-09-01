Беларускі Гаюн: тренировка военной авиации в Беларуси сместилась к границам с Украиной

Тренировочная зона военной авиации в Беларуси с начала этой недели сместилась значительно ближе к границам с Украиной, сообщает Новое время.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

По информации мониторинговой группы, в начале этой недели истребители из Лиды и Барановичей, а также вертолеты из Мачулищ начали тренироваться над 230-м общевойсковым полигоном.

"Однако на это время похоже, что их тренировочная зона сместилась значительно ближе к границе с Украиной" , — добавили в итоге.

1 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.