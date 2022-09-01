Зеленский провел встреу с главой МИД Дании: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Министерства иностранных дел Дании Еппе Кофодом и обсудил восстановление Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Президент в разговоре с датским министром отметил, что Украина ценит политическую, финансовую и оружейную поддержку со стороны Дании. Также Зеленский поблагодарил Кофода за поддержку вынужденных переселенцев Украины.

Глава украинского государства подчеркнул, что для Украины очень важно согласие Дании принять участие в восстановлении объектов инфраструктуры в Николаевской области.

Напомним, в августе Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.