Зенитчики Воздушных сил сбили ракету Х-59 в Херсонской области

Вечером четверга зенитчики Воздушных сил сбили в Херсонской области авиационную управляемую ракету, выпущенную из российского истребителя, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



"Около 16 часов в Херсонской области зенитное ракетное подразделение Воздушных сил Украины уничтожило вражескую управляемую авиационную ракету Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенную российским истребителем".

Также, по словам Игната, украинская авиация (истребители, бомбардировщики и штурмовики) продолжают наносить серьезные удары по наземным целям врага, особенно на южном направлении.