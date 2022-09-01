Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь

Финляндия выделит Украине дополнительную военную помощь на оборону. Правительство страны приняло решение о предоставлении Украине восьмого пакета военной помощи, сообщает Новое время.

Об этом сообщает минобороны Финляндии.

В ведомстве подчеркнули, что потребность в военной помощи остается высокой.

"Оборонительная борьба Украины продолжается, потребность в помощи остается высокой. Мы отправим новый пакет оборонительных материалов" , — говорится в сообщении министерства.

Никакая дополнительная информация о характере и составе военной помощи не раскрывается,

"чтобы гарантировать безопасное доставление помощи», однако сказано, что в пакете «учтено как потребности Украины, так и положение с ресурсами Сил обороны" , — говорится в сообщении министерства.

По данным The Guardian, Финляндия выделит Украине 8,3 млн. евро, а общий объем помощи Украине составляет 92,3 млн. евро.

26 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала ввести более жесткие санкции против страны-агрессора РФ.