Гросси: МАГАТЭ установит постоянное присутствие миссии на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который возглавил миссию на Запорожскую АЭС, заявил, что делегация установит постоянное присутствие на временно оккупированной станции, сообщает Новое время.

Об этом он сообщил во время видеообращения в Twitter.

Он сообщил, что завершил первый тур по ключевым местам и делегации многое еще предстоит сделать.

"Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь" , — сказал Гросси.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты провели на территории ЗАЭС около четырех часов.

На ЗАЭС остались пять представителей миссии, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу.

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта.

Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.

Захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.