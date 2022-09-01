ОВА: в оккупированной Херсонской области День знаний начался под дулами автоматов
В Херсонской области с первого урока дети, которые пошли в захваченные оккупантами учебные заведения, оказались под российской пропагандой, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Оккупанты начали образовательный процесс в увлеченных школах Херсонщины. По свидетельству очевидцев, с первого же урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", — говорится в сообщении.
При этом желающих учиться по российской программе — немного.
Также в школах есть вооруженная охрана сотрудников Росгвардии.
По информации местного издания Мост, в Херсоне День знаний провели под дулами автоматов, оккупанты проводят обязательный осмотр вещей людей, которые заходили в здание школы. Теоретически росгвардейцы могут стать и конвоем, если будет принято решение об эвакуации детей, пишет издание.