Верещук призвала родителей вывозить детей с оккупированных территорий
Лучший способ защитить ребенка — это вывезти его с захваченных россиянами регионов Украины, убеждена вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
«В который раз напоминаю родителям: лучший вариант защитить ребенка — выехать с ним на территорию свободной Украины!» — сказала министр.
Она добавила, что Минреинтеграции и Минобразования совместно решили, что дети на временно оккупированных территориях будут учиться в режиме онлайн в школах, находящихся в свободных регионах Украины.
Верещук призвала в случае возникновения проблем с выездом звонить по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15−48.
Ранее сообщалось, что в новом учебном году обучение начали на 300 тысяч учеников меньше, чем в предыдущем.