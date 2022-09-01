Welt: Шольц против полного отказа Германии от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Берлин не может полностью отказаться от российского газа, даже несмотря на российское полномасштабное вторжение в Украину и ненадежность Москвы как поставщика, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Welt.

"Такое (отказ от газа из России) не делается самостоятельно, я не считаю, что это так ответственно" , – заявил Шольц во время встречи с гражданами в городе Эссен (земля Северный Рейн-Вестфалия).

Он добавил, что Германия достаточно подготовлена ​​на случай полного отключения газа из России.

"Даже если ситуация будет непростой, мы, скорее всего, пройдем зиму" , – заверил глава федерального правительства.

Шольц объяснил, что в случае полного отказа от российского газа ситуация в Германии будет слишком сложной, но это не означает, что Берлин не должен искать альтернативные источники голубого топлива – например, сжиженный природный газ или поставки через юг Европы.

Так, в четверг Германия объявила, что зафрахтует дополнительный плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа, кроме четырех, которые она уже установила, чтобы попытаться заменить газоснабжение из России.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что Берлин не может полагаться на поставки газа из России из-за газопровода "Северный поток" этой зимой.

"Газпром" прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная со среды. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.