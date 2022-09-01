Зеленский: россияне не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России, сообщает Украинская правда.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, "несмотря на все провокации российских военных и циничные обстрелы Энергодара", но оккупанты пытаются превратить этот визит "в бесплодную экскурсию по станции".

Президент надеется на объективные выводы экспертов МАГАТЭ относительно рисков на ЗАЭС.

Зеленский заявил, что "Россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию, в том числе посредством запугивания жителей Энергодара: оккупанты заставляли людей врать представителям МАГАТЭ, передавать какие-то бумажки, что-то там подписывать, что-то говорить".

При этом украинских и западных журналистов россияне на ЗАЭС не допустили.

"Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что действительно происходит.

К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ.

Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции".

Зеленский подчеркнул, что под управлением украинских специалистов более трех десятилетий находятся Чернобыльская станция и 4 рабочих АЭС – и к деятельности ни одного из этих 5 объектов у МАГАТЭ никогда не было замечаний, "пока Россия не ворвалась на нашу территорию и не принесла сюда свое безумие".

По словам президента, когда российские военные выйдут с территории ЗАЭС и заберут свое оружие и боеприпасы, прекратят обстрелы и свои провокации, "Запорожская станция сможет вернуться к безопасной работе, которая и была всегда под контролем Украины".

"Главное, что должно произойти, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали соответствующих призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве.

Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей. Это говорилось ясно: демилитаризация и полный контроль украинских атомщиков".