Резников рассказал о новом пакете военной помощи от Швеции

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со шведским коллегой Петером Хультквистом. Стороны обсудили новый пакет военной помощи ВСУ от Швеции, сообщает Новое время.

Резников поблагодарил Швецию за военную помощь Украине.

"Отличные новости о новом пакете военной помощи из Швеции, которые мой друг и коллега, глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, подтвердил сегодня. Ряд важных и ценных инструментов будут предоставлены нашим войскам на линии фронта. Дорогая Швеция, ты помогаешь нам… как старым друзьям" , — написал Резников по итогам переговоров.

30 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила новый пакет военной помощи от Швеции.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина хотела получить от Швеции гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-70 и больше снарядов для артиллерийских систем.