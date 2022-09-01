Данилов: Россия должна лишиться колоний, они уже начинают шататься

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Россия должна лишиться колоний, захваченных в 19-20 веках, и что они уже "начинают шататься", сообщает Украинская правда.

Об этом Данилов рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Должна произойти очень простая вещь. Российская Федерация должна лишиться колоний, которые она захватила в 19-20 веках…

Нам нужно понимать, что Россия – одна из немногих стран, которые в 21 веке имеют колонии. Эти колонии, которые они в свое время захватили – они забрали у людей язык, традиции, они забрали у них культуру, они их колонизировали. Там же огромное количество – это колонии РФ… Их нужно освободить, чтобы эти народы стали свободны. И тогда уже будет совсем другая ситуация. Тогда мы увидим, сколько той России".

Данилов заявил, что Ичкерия и Татарстан – это точно не Россия.

"У нас есть исследования, где четко понятен перечень тех территорий, которые к России не имеют никакого отношения, и не хотят иметь… Почему они безумствуют? Они уже начинают потихоньку шататься и шататься" , – сказал секретарь СНБО.