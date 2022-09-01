Во Львовской области запустили новую газовую скважину

Во Львовской области начала работу новая высокодебитная скважина. Она будет обеспечивать добычу 115 тыс. куб. м газа в сутки, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

В компании "Укргазвыдобування" отметили, что соответствующий показатель является высоким для западного региона.

"Скважина была пробурена и запущена в работу в рекордные сроки - 18 дней. Сегодня Карпатский регион является важным направлением стабилизации производства и компенсации потерь, которые мы понесли с начала широкомасштабной войны" , - заявил в. ﻿ и.о генерального директора Александр Романюк.

Он добавил, что "Укргазвыдобування" рассчитывает на рост добычи на истощенных месторождениях и работает над новыми перспективными проектами.

К слову, проектирование и сооружение скважины осуществляла компания Expert Petroleum, которая является партнером "Укргазвыдобування" в рамках РЕС проекта (Сотрудничество на условиях повышения добычи).