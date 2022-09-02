Как выплачиваются "военные" пенсии в Украине: разъяснение ПФУ

"Военные" пенсии в Украине назначаются и выплачиваются военнослужащим после их увольнения со службы. Об этом, со ссылкой на ПФУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В то же время выплата "военных" пенсий не прекращается в случае повторного принятия пенсионеров из числа военнослужащих на военную службу:

по призыву во время мобилизации, на особый период,

по призыву резервистов в особый период,

по контракту во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня увольнения.

"После увольнения со службы пенсии таких военнослужащих пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного обеспечения, которое определяется по последней должности на момент повторного увольнения со службы" , - говорится в сообщении.

Для перерасчета пенсии уполномоченный орган силового министерства или ведомства, из которого военнослужащий уволился со службы, предоставляет: денежный аттестат, справку о дополнительных видах денежного обеспечения и расчет выслуги лет военнослужащего, отметили в ПФУ.