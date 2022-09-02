Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине с 24 февраля по 2 сентября.

Общие боевые потери противника составили:

личного состава – около 48 700 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2009 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4366 (+21) ед,

артиллерийских систем – 1126 (+11) ед,

РСЗО – 289 (+2) ед,

средств ПВО - 153 (+0) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 205 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2),

крылатых ракет – 198 (+2),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8) ед,

специальной техники – 105 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.