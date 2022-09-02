Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине с 24 февраля по 2 сентября.
Общие боевые потери противника составили:
- личного состава – около 48 700 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2009 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4366 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 1126 (+11) ед,
- РСЗО – 289 (+2) ед,
- средств ПВО - 153 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 205 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2),
- крылатых ракет – 198 (+2),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8) ед,
- специальной техники – 105 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
Данные уточняются.