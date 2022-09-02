Энергоатом: оккупанты мешают МАГАТЭ ознакомиться с реальным положением дел на ЗАЭС

Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС, сообщает Энергоатом.

Кроме того, РФ распространяет манипулятивную и ложную информацию об этом визите.

Так, на станцию вчера допустили только представителей российских пропагандистских СМИ, а украинских и иностранных журналистов не пропустили на блокпосте.

Оккупанты искажают факты и доказательства, свидетельствующие об их обстрелах станции, а также последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС, обвиняя в этом ВСУ.

Более того, военные грузовики, незаконно находящиеся в машинных залах энергоблоков, войска РФ представили экспертам МАГАТЭ как технику войск химической защиты. Также часть вооруженных российских военных МАГАТЭ так и не увидела, поскольку миссию не пустили в кризисный центр ЗАЭС, где находятся военные РФ.

Также миссии "презентовали" заранее спланированное и срежиссированное шоу, как будто бы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ".

Захватчики намеренно заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео из ЗАЭС и ее города-спутника, добавили в Энергоатоме.

Также к работе на ЗАЭС оккупанты допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах движения членов делегации МАГАТЭ.

"Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет трудно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск" , - добавили в Энергоатоме.

Напомним, 4 марта оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую АЭС рядом с городом. После этого войска РФ неоднократно обстреливали территорию станции.

25 августа в Энергоатоме заявили, что действия войск РФ повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети. Это произошло впервые в истории. Зеленский тогда заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

Вчера, 1 сентября, миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. В этот же день оккупанты обстреляли станцию и Энергодар.