Киев попал в пятерку городов мира с самым загрязненным воздухом
Киев попал в первую пятерку городов мира с высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQair.
Индекс загрязнения составляет 123 при допустимой отметке 50 и является нездоровым для чувствительных групп населения.
В ГСЧС объяснили, что сильное задымление воздуха в Киеве вызвано пожаром на торфяниках в Киевской области.
"Эта ситуация осложняется сезонным явлением - метеорологической дымкой (накоплением и содержанием вредных примесей в приземном слое воздуха)", - добавили в ГСЧС.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна дома;
- не выходить лишний раз на улицу;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.