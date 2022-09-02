Киев попал в пятерку городов мира с самым загрязненным воздухом

Киев попал в первую пятерку городов мира с высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса IQair.

Индекс загрязнения составляет 123 при допустимой отметке 50 и является нездоровым для чувствительных групп населения.

В ГСЧС объяснили, что сильное задымление воздуха в Киеве вызвано пожаром на торфяниках в Киевской области.

"Эта ситуация осложняется сезонным явлением - метеорологической дымкой (накоплением и содержанием вредных примесей в приземном слое воздуха)" , - добавили в ГСЧС.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна дома;

не выходить лишний раз на улицу;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.