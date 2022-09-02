Опрос: Более половины немцев поддерживают санкции против РФ

Чуть больше половины жителей Германии (53%) выступают за сохранение санкций, введенных против России, даже при условии, что они будут связаны с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики. Об этом, со ссылкой на результаты социологического опроса Deutschlandtrend, сообщает Европейская правда.

В ходе такого же опроса непосредственно после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в марте 2022 года в поддержку санкций против Москвы высказались две трети (66%) респондентов.

Сегодня 40% опрошенных заявляют, что выступают против курса санкций, если тот ведет к явным негативным последствиям и является обузой для Германии. В восточной части страны такую ​​позицию заняли более половины участников исследования.

Больше всего сторонников санкций, судя по итогам опроса, среди избирателей партии "Союз-90/"зеленые" (90%), а меньше всего - среди электората правопопулистской "Альтернативы для Германии" (около 10%).

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что страна не будет снимать санкции против России в связи с войной против Украины, даже если немцы будут выходить на протесты из-за высоких цен на электроэнергию.