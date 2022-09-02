КГВА: в Киеве начали действовать новые спецпропуска

В Киеве с 1 сентября начали действовать спецпропуска нового формата для передвижения по городу во время комендантского часа. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

Новые пропуска будут иметь более сложную систему защиты. Отмечается, что они были введены из-за подделки документов и нарушения порядка передвижения во время действия комендантского часа.

"Гражданские лица, общественные организации, благотворительные фонды, союзы, объединения, группы – указанными пропусками обеспечиваться не будут" , - подчеркнули в комендатуре.

Жителей города просят соблюдать правила комендантского часа и режима светомаскировки.

Напоминаем, что комендантский час в Киеве действует с 23:00 до 05:00. А заведениям общепита разрешено работать до 22.00.