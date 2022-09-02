В Аргентине на вице-президента совершили покушение

В Буэнос-Айресе на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер совершили покушение. Мужчину, который направил пистолет ей в лицо, задержали. Об этом, со ссылкой на The Guardian, сообщает Новое время.

Инцидент произошел около 21:00 в четверг, 1 сентября, возле дома де Киршнер. Там проходил митинг ее сторонников, протестовавших против обвинений в коррупции, выдвинутых против вице-президента в суде.

На снятых кадрах видно, как мужчина проталкивается сквозь толпу, подносит пистолет к лицу де Киршнер, пытается выстрелить, но пистолет не делает этого. Тем временем вице-президент, сгорбившись, закрывает ладонями лицо.

По данным аргентинских СМИ, нападающим оказался 35-летний бразилец, которого задержали на месте. Его мотивы пока не известны. По словам де Киршнер, в огнестрельном оружии было пять пуль, его должны исследовать.

Atención América Latina, atención mundo: esta noche le gatillaron a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la nación, actual vice y principal figura de la política en la República Argentina. El tiro no salió. Fue un intento de magnicidio. Estas son las imágenes. pic.twitter.com/cbSIkE5RZU — Juan Manuel Karg (@jmkarg) September 2, 2022

Фернандес де Киршнер — влиятельная и противоречивая фигура в Аргентине, которую обвиняют в коррупции. В течение двух президентских сроков в 2007—2015 годах она "предпочитала строительную фирму своего близкого союзника по дорожным контрактам" в родной провинции Санта-Крус. На фоне этого в Аргентине значительно вырос уровень вербального насилия. Некоторые экстремистские политики даже призвали вернуть смертную казнь.

На прошлой неделе прокурор требовал для политика 12 лет лишения свободы, если ее признают виновной — это стало причиной массовых протестов по всей Аргентине. Де Киршнер называет обвинения политически мотивированными.