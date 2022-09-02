Опрос: Сколько украинских беженцев планируют возвращаться из Польши

В Польше провели опрос украинцев относительно планов возвращения в Украину в 2022 году. Только у 22,2% есть цель вернуться домой в ближайшие три месяца, сообщает Зеркало недели.

Кроме того, 35% готовятся остаться в Польше минимум на год. 25,6% планируют вернуться, как только закончится война, тех, кто не планирует возвращаться в Украину 17%.

В опросе приняли участие 1440 граждан, опрошенных аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. И есть цифра, подтверждающая тенденцию, что большинство останется в Польше до конца войны – около 53% родителей планируют отдать детей в польские школы.

“Мы прогнозируем, что большая часть украинцев вернется на родину, как только минует опасность. Однако значительная часть граждан останется за границей по ряду субъективных факторов — потеря жилья, низкий уровень оплаты труда, лучшие условия проживания и, конечно, из-за отсутствия рисков для жизни" , — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства трудоустройства Gremi Personal.

По мнению эксперта, украинцы опасаются отопительного сезона в Украине. Поскольку враг прицельно атакует энергетическую инфраструктуру. Также в некоторых регионах Украины люди рискуют не только остаться зимой без теплоснабжения или воды, но и получать платежки, оплатить которые будет сложно. Кроме того, количество рабочих мест в Украине значительно уменьшилось из-за войны.

Ситуация же в Польше обратная — запросы работодателей на рабочих растут, что обуславливает и рост заработных плат. Средняя зарплата на рабочих специальностях составляет 28 — 32 тыс. грн в месяц (это 3500 — 4000 злотых).