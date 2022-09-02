Украина нарастила импорт топлива в 12 раз

За полгода войны с Россией Украина увеличила импорт топлива в 12 раз, сообщается на сайте Министерства экономики.

Если в марте было импортировано 58,8 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, то в августе - 709,5 тыс. тонн.

"Если в марте мы завозили в среднем в сутки 827 тонн бензина и 1,4 тыс. тонн дизтоплива, то в августе – 4,2 тыс. и 16,9 тыс. тонн соответственно. На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту объемов импорта. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на горючее, на АЗС нет очередей, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту" , - проинформировала министр Юлия Свириденко.

По прогнозам потребления в сентябре-декабре ежемесячно Украине нужно 500-550 тыс. тонн горючего. Украина импортирует большие объемы, что позволяет полностью обеспечивать потребности ВСУ, а также экстренные и коммунальные службы, аграрии, общественный транспорт, добавили в Минэкономики.

Свириденко отметила переориентацию импорта горючего в западном направлении, которая произошла после российского вторжения.