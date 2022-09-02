ГУР: Армия РФ почувствовала кадровый голод сразу после вторжения

Главное управление разведки МО Украины утверждает﻿, что структура вооруженных сил России создана еще по советским принципам комплектования. По количеству части обеспечения доминируют над боевыми подразделениями.

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану объектов как на территории России, так и за ее пределами. Кроме того, у РФ есть мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего Советского Союза, это Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, то получается 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины” , – рассказал представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Кадровый голод в ВС РФ ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще с первых дней войны. По словам Вадима Скибицкого, в марте-апреле российским руководством было принято решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами РФ соответствующие контракты. Когда у россиян существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в России стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы.