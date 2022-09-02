В "Дії" появилось пенсионное удостоверение

В приложении "Дія" теперь есть пенсионное удостоверение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

В приложение добавлены пенсионные удостоверения по возрасту и специальное: выдано по инвалидности, потере кормильца и по другим причинам.

Теперь можно не носить с собой пластиковую карту, а пользоваться цифровым документом. К примеру, для проезда в общественном транспорте или получения скидки в аптеках. Вы также можете проверить или поделиться пенсионным с помощью QR-кода.

Отмечается, что в "Дії" будут отображаться пенсионные, изданные после 2014 года, а книжечку старого образца необходимо заменить в Пенсионном фонде.

Пенсионное, выданное по возрасту, появится в приложении автоматически, а специальное необходимо подтянуть самостоятельно.

Если пенсионное удостоверение не появилось в приложении автоматически, необходимо обратиться в службу поддержки.