МАГАТЭ: Целостность ЗАЭС нарушали несколько раз

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была повреждена несколько раз, сообщает Украинская правда.

"Очевидно, что станция и физическая целостность станции были повреждены несколько раз... это не может продолжаться" , - заявил руководитель МАГАТЭ.

Гросси добавил, что во время его пребывания на АЭС звуки боевых действий раздавались "неудобно близко".

"Были моменты, когда огонь был очевидным, тяжелые пулеметы, артиллерийские минометы, два-три раза (это было) действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас" , - подчеркнул Гросси.

1 сентября Гросси сказал, что смог осмотреть ключевые зоны, такие как аварийные системы и диспетчерские. Теперь его команде следует завершить анализ технических аспектов. Он также заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.

В "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС.