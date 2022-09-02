МАГАТЭ: Целостность ЗАЭС нарушали несколько раз
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была повреждена несколько раз, сообщает Украинская правда.
"Очевидно, что станция и физическая целостность станции были повреждены несколько раз... это не может продолжаться", - заявил руководитель МАГАТЭ.
Гросси добавил, что во время его пребывания на АЭС звуки боевых действий раздавались "неудобно близко".
"Были моменты, когда огонь был очевидным, тяжелые пулеметы, артиллерийские минометы, два-три раза (это было) действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас", - подчеркнул Гросси.
1 сентября Гросси сказал, что смог осмотреть ключевые зоны, такие как аварийные системы и диспетчерские. Теперь его команде следует завершить анализ технических аспектов. Он также заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.
Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов, там были только пропагандисты из России.
В "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС.