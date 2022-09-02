Стали известны потери туризма в Украине во время войны

Государственное агентство развития туризма подсчитало, сколько государственный бюджет Украины недополучил налогов от туристической отрасли из-за войны.

В среднем туристическая отрасль за первое полугодие 2022 года смогла заплатить в госбюджет на 25,7% меньше налогов, чем за этот же период в прошлом году. Количество компаний уменьшилось на 24,5%, предпринимателей – на 13,5%.

Больше всего в госбюджет за первые шесть месяцев текущего года заплатили гостиницы и санатории – почти 461 млн. грн. Однако это на 30% меньше, чем в первом полугодии 2021 года.

Зафиксирован прирост уплаченного налога на 39% от деятельности пансионатов и общежитий, которые использовались как временное убежище для ВПЛ. А вот доля уплаченного налога от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха уменьшилась на 59% (уплачено 73 млн грн налога против 178 млн грн за этот же период в прошлом году).

Прирост дохода зафиксирован от деятельности туристических агентств, принесших в госбюджет на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Аналитики связывают это тем, что в отчетный период вошли два первых довоенных месяца года, для которых характерны ранние бронирования на новогодние и рождественские праздники.

Вместе с тем зафиксирован спад на 21% от деятельности туроператоров, уплативших в госбюджет за первое полугодие 2022 года лишь 83 млн грн налогов, а за этот же период в прошлом году было уплачено 106 млн грн.

Какие регионы оплатили больше всего

Наибольший размер уплаченного налога за первое полугодие 2022 продемонстрировали город Киев и Львовская, Ивано-Франковская, Киевская и Одесская области.

Рост продемонстрировали Ивано-Франковская (63%), Львовская (51%) и Киевская (16%) области.

Если сравнивать суммы с аналогичным периодом 2021 года, спад произошел в Киеве (на 34%) и Одесской области (на 82,3%).