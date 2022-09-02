Зеленский предложил ЕС мощности энергетики Украины

Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в Евросоюз. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, 2 сентября, выступая по видеосвязи на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, сообщает Корреспондент.

"Украина готова наращивать экспорт электрики в ЕС. Для этого важно, чтобы ЗАЭС вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети. Российское присутствие на ЗАЭС значительно ослабляет нашу возможность помочь Европе в энергосфере" , – сказал он.

За счет экспорта украинской электроэнергии можно стабилизировать энергопотребление стран ЕС, что снизит энергетическое давление РФ на всю Европу, подчеркнул президент.

"Даже сейчас, при всех сложностях, мы можем экспортировать такой объем электрики, который соответствует, как минимум, 8% потребления всей Италии" , - отметил он.

По словам Зеленского, Украина может стать зеленым энергохабом для Европы, который заменит российские "грязные" энергоресурсы.

"Грязные в разных смыслах этого слова: и в экологическом, и в моральном. У нашей страны огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода. Это потенциал в десятки, а, возможно, в сотни зеленых гигаватт электрических мощностей и миллионы тонн зеленого водорода" , - сказал президент.

По его словам, у Украины уже есть вся необходимая инфраструктура для транспортировки электрики и водорода в ЕС.