Sky News: министры G7 согласовали потолок цены на российскую нефть

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение журналистки издания Sky News Тамары Коен в Twitter.

"Министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе виртуальной встречи сегодня в обед" , - заявила она.

"Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти путем запрета на предоставление услуг, таких как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть сверх согласованной предельной цены" , - заявил канцлер казначейства Великобритании Надхим Захави.

При этом он добавил, что страны "Большой семерки" едины против российской "варварской агрессии и сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет, демократию и свободу".