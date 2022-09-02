ОК "Юг": ВСУ ликвидировали российский штурмовик в Херсонской области

Подбитый российский самолет Су-25, атаковавший позиции ВСУ в Херсонской области, окончательно выведен из состава российских сил, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило ОК "Юг".

"Поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 выведен из состава вражеских сил".

ВСУ также нанесли удары по паромной переправе вблизи села Львове и по двум районам сосредоточения сил противника.

ОК "Юг" сообщает об уничтожении 37 россиян, 3 танков, 4 гаубиц "Мста-Б", РСЗО "Град", 10 единиц авто-бронетехники и состава боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

В ночь на 2 сентября ОК "Юг" сообщил, что трижды в течение дня российские истребители и штурмовики нанесли удары по позициям ВСУ в Бериславском районе и одному из штурмовиков нанесли повреждения.