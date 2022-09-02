Энергоатом: на ЗАЭС снова работают два энергоблока

В пятницу, 2 сентября, энергоблок №5 Запорожской АЭС снова включили в сеть – он был отключен в четверг утром в результате минометных обстрелов российскими оккупантами площадки ЗАЭС, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Энергоблок подключен к сети в 13:10, продолжается набор мощности.