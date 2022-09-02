Энергоатом: на ЗАЭС снова работают два энергоблока

Энергоатом: на ЗАЭС снова работают два энергоблока
Фото: Telegram

В пятницу, 2 сентября, энергоблок №5 Запорожской АЭС снова включили в сеть – он был отключен в четверг утром в результате минометных обстрелов российскими оккупантами площадки ЗАЭС, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Энергоблок подключен к сети в 13:10, продолжается набор мощности.

"В настоящее время на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", – подчеркнули в Энергоатоме.

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