Западные чиновники: ВСУ оттеснили войска РФ на нескольких участках возле Херсона

Защитники Украины оттеснили российские войска на нескольких участках возле Херсона, сообщает журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на западных официальных лиц, сообщает Новое время.

По словам западных чиновников, в этом районе сосредоточено около 20 тысяч российских военных. Они также сказали, что «еще слишком рано делать выводы, успешно ли украинское контрнаступление».

Ранее в Пентагоне заявили, что украинские войска несколько продвинулись вперед в Херсонской области, а российские оккупанты «в некоторых случаях отступают».

29 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области. В оперативном командовании Юг объяснили, что не сразу объявляют об освобождении населенных пунктов на юге, чтобы не подвергать их вражеским ударам.

В ОК Юг до этого говорили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.